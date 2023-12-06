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В отечественных грузовиках «Робокоп» найдены санкционные запчасти

«Авторевю»: российский самосвал «Робокоп» частично собран из санкционных деталей

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В новом беспилотном грузовике КамАЗ «Робокоп» оказались санкционные компоненты. Об этом сообщает «Авторевю».

«Компонентная база — увы, частично санкционная. Мосты (передние 13-тонные, задние 23-тонные) — финские Sisu: у нас столь грузоподъемные пока не выпускают. Коробка-«автомат» ­(«механика» для беспилотника не подходит по ­понятным причинам) — семидиапазонный Allison с ретардером», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатель «Робокопа» газовый. Это силовой агрегат КамАЗ-950, созданный на базе обновленного 13-литрового дизеля КамАЗ-910. Заявленная мощность — 460 л.с.

Испытания грузовика проходят в Татарстане. «Робокоп» — так называется американский фантастический фильм, выпущенный на экраны в 1987 году.

В июне по трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву начали движение беспилотные грузовые автомобили «КамАЗ». Отмечалось, что, несмотря на автономное управление, в кабинах автомобилей будут находиться водители.

Ранее сообщалось, что автобренд Voyah выпустил 530-сильную версию седана Passion.

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