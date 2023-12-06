Chery выведет на российский рынок семь новых моделей

Китайский автопроизводитель Chery в 2024 году выведет на российский рынок семь новых моделей автомобилей, пять гибридных и два электрических. Об этом сообщает ТАСС.

«В 2024 году мы представляем семь моделей. Автомобили будут самых массовых, самых востребованных сегментов и фактически могут покрывать до 65% спроса на рынке», — приводит агентство слова руководителя Chery Nev Дмитрия Максимова на пресс-конференции в Москве.

Максимов уточнил, что пять из семи новинок будут оснащены гибридными силовыми установками, а две будут полностью электрическими. Названия машин, которые поступят в продажу в России, и сроки их появления он не привел.

Руководитель Chery в России Владимир Шмаков сообщил, что компания также может вывести на российский рынок 3-4 новинки с двигателями внутреннего сгорания, но это будет зависеть от состояния и развития российского рынка.

Ранее стало известно, что GAC привезет в Россию четыре новых модели в 2024 году.