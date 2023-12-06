Мишустин призвал выпускать больше отечественных автомобилей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости производить больше отечественных автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первостепенной задачей является перезапуск площадок ушедших иностранных компаний. А в горизонте трех-четырех лет – необходимо обеспечить рост производства отечественных автомобилей на уровне свыше одного миллиона трехсот тысяч машин в год. И более 70% продаж должны составлять выпущенные именно у нас», — сказал он.

По его словам, в страну необходимо привлечь партнеров, не просто заинтересованных в крупноузловой сборке, а нацеленных на выпуск высоколокализованной техники.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее Мишустин заявил, что в России выпустят 100 тыс. электромобилей за три года.