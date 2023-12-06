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В Новосибирске кондуктор набросилась на пассажирку с кулаками

Кондуктор автобуса ударила пассажирку терминалом и выбросила ее шапку на улицу

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Жительница Новосибирска пострадала в результате драки с кондуктором автобуса. Об этом сообщает НГС. Инцидент произошел в районе остановки на улице Королева.

По данным издания, кондуктор, проходя по салону автобуса, резко толкнула пассажирку в спину. Во время словесной перепалки, билетер сорвала с пассажирки шапку и выбросила на улицу. После этого ударила женщину по голове терминалом для оплаты проезда.

Отмечается, что пассажирка обратилась в медпункт, а также написала заявление в полицию.

До этого рейсовый автобус сгорел на трассе под Томском. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь за 10 минут. В региональном главке МЧС также уточнили, что пострадавших среди пассажиров нет. Причина пожара в настоящее время выясняется. Скорее всего, автобус не подлежит восстановлению.

Ранее сообщалось, что на Кубани бензовоз столкнулся с пассажирским автобусом.

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