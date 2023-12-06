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Назван размер премии на «АвтоВАЗе» по итогам года

Работники «АвтоВАЗа» получат премию 14 тыс. рублей по итогам года

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Lada

Сотрудникам «АвтоВАЗа» объявили о выплате премии в размере 14 тыс. рублей по итогам года. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Прямо сейчас на профсоюзной конференции АО «АвтоВАЗ» выступил президент компании Максим Соколов. Подводя итоги года, он отметил профессиональную работу коллектива в непростых условиях и объявил о выплате премии сотрудникам в размере 14 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работникам компании, мобилизованным в ряды ВС РФ также будет выплачена премия в размере 28 тыс. рублей.

До этого стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начнет продажи своих автомобилей в Иране. Уже найден партнер, который станет представителем бренда в Иране. В стране будут представлены модели Vesta, Granta и Niva Travel. В будущем «АвтоВАЗ» наладит выпуск своих автомобилей в Иране.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» перенес сроки запуска Lada Iskra на 2025 год.

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