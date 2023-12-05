Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Livan представит две новых модели в России в следующем году

Компания Livan выведет на рынок России две новые модели в 2024 году

close
100%
Livan

Китайский автопроизводитель Livan выведет на российский рынок в 2024 году два новых автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор «Ливэн Моторс Рус» Се Цзяо.

«Мы планируем в следующем году представить еще две модели. Это электромобиль и модель с бензиновым двигателем. Пока что еще думаем, названий нет», — сказал Се Цзяо.

По словам топ-менеджера, обе модели будут кроссоверами, потому что машины именно с таким типом кузова предпочитает большинство россиян.

На домашнем рынке в Китае в модельную линейку Livan входят электрические минивэн 80v PRO, седан 60s Pro, купе-кроссовер Livan 7 и паркетник Livan 9. В России компания реализует седан S6 Pro, кроссовер X6 Pro и хетчбэк X3 Pro.

О том, как Livan планирует развиваться на российском рынке, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Livan планирует собирать в России седан и кроссовер.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий