Livan представит две новых модели в России в следующем году

Китайский автопроизводитель Livan выведет на российский рынок в 2024 году два новых автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор «Ливэн Моторс Рус» Се Цзяо.

«Мы планируем в следующем году представить еще две модели. Это электромобиль и модель с бензиновым двигателем. Пока что еще думаем, названий нет», — сказал Се Цзяо.

По словам топ-менеджера, обе модели будут кроссоверами, потому что машины именно с таким типом кузова предпочитает большинство россиян.

На домашнем рынке в Китае в модельную линейку Livan входят электрические минивэн 80v PRO, седан 60s Pro, купе-кроссовер Livan 7 и паркетник Livan 9. В России компания реализует седан S6 Pro, кроссовер X6 Pro и хетчбэк X3 Pro.

О том, как Livan планирует развиваться на российском рынке, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Livan планирует собирать в России седан и кроссовер.