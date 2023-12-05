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Появились кадры ДТП с четырьмя грузовиками и двумя легковушками

В Удмуртии шесть человек пострадали в ДТП с четырьмя грузовиками

В Удмуртии в результате массового ДТП травмы получили шесть человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики, передает ТАСС.

Авария произошла на территории Можгинского района на 65-м км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга». В ДТП попали два легковых автомобиля и четыре большегруза.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали шесть человек, их доставили в медицинское учреждение. Водитель и пассажир одного из грузовиков после аварии застряли в кабине, им потребовалась помочь МЧС, отметили в министерстве. Движение на данном участке дороги затруднено.

Накануне в Удмуртии семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом.

Ранее в Ингушетии неизвестные на Toyota четыре раза выстрелили в полицейского.

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