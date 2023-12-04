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На Ямале гаишники пообещали гражданам деньги за сообщения о пьяных водителях

ГИБДД Ямала отчиталась о 10 пьяных водителях, которых сдали в полицию за деньги

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

На Ямале Госавтоинспекция напомнила гражданам о возможности получить деньги за сообщение в полицию о пьяных водителях и других нарушителях ПДД. С начала года благодаря такой помощи в регионе удалось задержать 12 нарушителей, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

«В текущем году жители автономного округа, проявив активную гражданскую позицию, уже оказали содействие правоохранительным органам в задержании 10 нетрезвых водителей и 2 водителей, совершивших грубые нарушения дорожных Правил», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Чтобы получить денежное вознаграждение в 4 тыс. рублей, заявителю необходимо сообщить в полицию свои контактные данные, а также место нарушения и номерной знак автомобиля-нарушителя. Деньги будут выплачены, если сообщение подтвердится.

Ранее в Москве автовладелец заявил о краже машины, чтобы не платить штрафы за нарушение ПДД.

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