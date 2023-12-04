Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области

В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии. В результате ДТП один человек погиб, пять росгвардейцев пострадали, сообщает Telegram-канал Baza.

Авария произошла в Бобровском районе на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, водитель большегруза не учел погодные условия и габариты машины, а также превысил скорость. Грузовик врезался в колонну Росгвардии, которая состояла из трех автобусов, трех «Уралов» и двух машин сопровождения.

В результате ДТП погиб пассажир фуры. Водитель грузовика и пятеро силовиков получили травмы различной степени тяжести, их доставили в Бобровскую районную больницу. Другие подробности аварии не уточняются.

По данным агентства РИА Новости, пострадали четыре человека. Как сообщает Telegram-канал Mash, водитель фуры уснул за рулем, а погибшим оказался его сменщик, 29-летний Ахмад Шиданов.

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