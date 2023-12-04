«АвтоВАЗ» начал красить Lada в цвет «Борнео»

«АвтоВАЗ» расширил цветовую гамму автомобилей Lada Granta, Vesta и Niva. Об этом сообщили в пресс-службе отечественной компании, передает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобили Lada Vesta получили серебристый металлик под названием «Платина», а Granta и классический внедорожник Niva Legend начали красить в темно-серый «Борнео».

Сейчас автомобили всех семейств Lada на заводе также красят в белый «Ледниковый» и черный «Пантера», вместе с ними для Granta доступен серебристый металлик «Платина», а для внедорожников Niva Travel и Niva Legend — темно-зеленый «Несси 2».

О планах по расширению цветовой гаммы автомобилей представители «АвтоВАЗа» рассказывали «Газете.Ru».

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