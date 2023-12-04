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Пьяный мигрант на «Оке» врезался во встречную машину

В Ставропольском крае пьяный мигрант без прав протаранил встречный автомобиль

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Госавтоинспекция Ставрополья' class="item-image" >
Телеграм-канал Госавтоинспекция Ставрополья

В Изобильненском районе Ставропольского края 49-летний мужчина за рулем автомобиля «Ока» зацепил боком встречный ВАЗ-2115 и перевернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».

«С переломом ребер в больницу доставлен 49-летний водитель малолитражки, житель соседнего государства. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения», — отмечается в сообщении ГИБДД.

На фото с места происшествия видно, что «Ока» лежит на проезжей части вверх колесами, с механическими повреждениями левого борта. На асфальте видны следы пролившихся технических жидкостей. Факт опьянения водителя подтвердило освидетельствование. Кроме того выяснилось, что у гражданина иностранного государства нет российских водительских прав. По факту аварии полиция проводит проверку.

Ранее стало известно, что в Удмуртии семь человек пострадали в ДТП с микпроавтобусом.

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