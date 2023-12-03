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В Москве во время метели произошло массовое ДТП

Mash: метель привела к массовому ДТП на Новорижском шоссе в Москве

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Телеграм-канал «Mash»

В Москве метель и сильный снегопад привели к массовому ДТП на Новорижском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, на трассе столкнулись более 10 машин. На шоссе образовалась пробка длиной в пять километров.

Городские службы в столице переведены на усиленный режим работы из-за снегопада. Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, с 3 по 4 декабря в столичном регионе ожидаются сильный снег, метель, заносы на дорогах и снежный накат, причем суммарный прирост снега может составить до 12 сантиметров. Горожан попросили быть внимательными на тротуарах и дорогах, а также отложить поездки на автомобилях.

Ранее на Кубани водителя зажало в искореженной фуре после ДТП из-за лопнувшего колеса.

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