Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России начались продажи нового седана Livan за 2,5 млн рублей

Компания Livan начала продажи седанов S6 Pro в России

close
100%
Livan Motors

Компания Livan объявила старт продаж нового седана S6 Pro по цене от 2,5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении китайского автопроизводителя, которое поступило «Газете.Ru».

Livan S6 Pro стал третьей моделью марки в российской линейке. Седан оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем в двух вариантах форсировки — 147 л.с. (270 Нм) и 174 л.с. (290 Нм). С мотором работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия.

В базовую комплектацию входят климат-контроль, два 12-дюймовых экрана, камера заднего вида, система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, сиденья с механической регулировкой, люк с электроприводом, легкосплавные 17-дюймовые диски, а также полностью светодиодная оптика.

Более дорогие модификации седана получили аудиосистему с шестью динамиками, систему кругового обзора, шторки безопасности, систему мониторинга качества воздуха и прочие опции.

close
100%
Livan Motors

Ранее в России подешевели автомобили шести марок.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий