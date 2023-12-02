Москвичам посоветовали не садиться за руль из-за непогоды

Департамент транспорта Москвы выступил с заявлением об ухудшении ситуации на столичных автотрассах 3 декабря. По данным ведомства, в воскресенье в городе пройдет сильный снегопад.

«Про прогнозам синоптиков, 3 декабря ожидаются сильный ветер и снегопад, который будет идти весь день. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле по городу и воспользоваться городским транспортом в течение дня», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям быть аккуратными на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекаться на телефон во время движения. За движением в городе будут следить Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД.

В столичном МЧС объявили 3 декабря штормовое предупреждение. Город атакует южный циклон, после полудня начнется обильный снегопад, который принесет около 1/3 осадков от месячной нормы, прогнозируется метель с ухудшением видимости до 300-500 метров и рост высоты сугробов с 18 до 27-30 см, что близко к рекорду высоты снежного покрова. Граждан призвали сохранять бдительность при управлении транспортными средствами, парковать автомобили вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее сообщалось, что ГИБДД проведет рейды в регионах России в выходные дни.