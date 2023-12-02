На словацко-украинской границе скопилась очередь из фур

Около 600 грузовых автомобилей стоят в очереди на выезд из Словакии в сторону Украины из-за того, что граница блокируется словацкими перевозчиками. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«В очереди в сторону Украины на территории Словакии находится около 600 грузовых транспортных средств», — заявил он.
По его словам, речь идет об очереди на утро субботы, 2 декабря.
Блокада контрольно-пропускного пункта «Вышне-Немецке» на словацкой стороне началась 1 декабря с 15:00). Активисты препятствуют проезду фур с коммерческими грузами.
Словацкий Союз автоперевозчиков отмечает, что на Украину будут допускаться только фуры с гуманитарной и военной помощью, а также с живыми животными и топливом.
До этого агентство Reuters сообщило, что словацкие дальнобойщики присоединяются к протесту на границе с Украиной.
Ранее стало известно, во сколько обошлась Украине блокада границы.