На словацко-украинской границе скопилась очередь из фур

Около 600 грузовых автомобилей стоят в очереди на выезд из Словакии в сторону Украины из-за того, что граница блокируется словацкими перевозчиками. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«В очереди в сторону Украины на территории Словакии находится около 600 грузовых транспортных средств», — заявил он.

По его словам, речь идет об очереди на утро субботы, 2 декабря.

Блокада контрольно-пропускного пункта «Вышне-Немецке» на словацкой стороне началась 1 декабря с 15:00). Активисты препятствуют проезду фур с коммерческими грузами.

Словацкий Союз автоперевозчиков отмечает, что на Украину будут допускаться только фуры с гуманитарной и военной помощью, а также с живыми животными и топливом.

До этого агентство Reuters сообщило, что словацкие дальнобойщики присоединяются к протесту на границе с Украиной.

Ранее стало известно, во сколько обошлась Украине блокада границы.