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В России в ноябре подешевели автомобили шести марок

В ноябре шесть автомобильных брендов снизили цены на машины в России

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«Москвич»

В России в ноябре 11 автопроизводителей обновили прайс-листы. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Шесть из них снизили цены на машины.

Так, для «Москвича 3» во всех комплектациях в ноябре начала предлагаться «Прямая выгода» в размере 100 тыс. рублей. Ровно то же самое сделал и китайский Haval. Кроссовер M6 получил прямую выгоду в размере 100 тыс. рублей. Затем дважды за месяц подешевел кроссовер Jolion.

Changan предложил дополнительную выгоду на 14 своих моделей. Размер дисконта — от 30 до 100 тыс. рублей. Автомобили Chery, в зависимости от модели, подешевели от 80 до 350 тыс. рублей.

Седан Omoda S5 во всех своих комплектациях подешевел на 70-80 тыс. рублей, а затем то же самое произошло и с его «спортивной» версией S5 GT.

Отечественный электрический кроссовер Evolute i-Sky во второй половине ноября подешевел на 70 тыс. рублей.

В то же время подорожала модель Evolute i-Joy. Также повысили цены на свои автомобили GAC, Skywell, Lada и Dongfeng.

Ранее стало известно, сколько новых китайских моделей выйдет на рынок России.

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