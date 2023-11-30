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Производство автомобилей в России выросло на 58% в октябре

Выпуск автомобилей в России увеличился в октябре на 58%

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LADA

Производство автомобилей в России выросло в октябре 2023 года на 58% по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

За месяц в России было выпущено 59 тыс. машин. При этом с начала года объем производства легковых автомобилей в России составил 417 тыс. штук, что на 8,1% больше, чем по итогам 10 месяцев 2022 года.

Выпуск грузовиков в России составил в октябре 16 тыс. единиц. Это на 51% больше, чем в октябре 2022 года. По итогам 10 месяцев этого года в России произведено 134 тыс. грузовиков, что на 17,6% больше, чем с января по октябрь 2022-го.

До этого стало известно, что на заводе AGR в Калуге (бывший завод концерна Volkswagen) стартует сборка кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max. До конца января из китайских машинокомплектов планируется собрать 120 автомобилей.

Ранее стало известно, что на Lada Vesta вернулась полезная зимняя опция.

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