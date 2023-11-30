В Набережных Челнах пассажира автобуса избили ногами в ходе конфликта с мигрантами

В Набережных Челнах конфликт в автобусе, спровоцированный иностранными гражданами, перешел в массовую драку на улице. Об этом сообщает «Татарстан 24».

На видеозаписи, снятой одним из пассажиров и опубликованной Telegram-каналом «Набережные Челны Онлайн», видно, что в салоне разгорелся словесный конфликт между группой мужчин. После этого они выбежали из салона автобуса, на улице завязалась драка.

В ходе нее один из пассажиров упал, его избили ногами. В драке принимали участие не менее пяти человек.

Разобраться в обстоятельствах конфликта поручил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщается в Telegram-канале СК.

«В соцмедиа сообщается о массовой драке в общественном месте в Набережных Челнах. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан организовано проведение доследственной проверки по ст. 213 УК РФ», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в Калининграде мигранты избили ногами мужчину на автобусной остановке.