Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Набережных Челнах пассажира автобуса избили ногами в ходе конфликта с мигрантами

В Татарстане в автобусе произошла массовая драка с участием мигрантов

В Набережных Челнах конфликт в автобусе, спровоцированный иностранными гражданами, перешел в массовую драку на улице. Об этом сообщает «Татарстан 24».

На видеозаписи, снятой одним из пассажиров и опубликованной Telegram-каналом «Набережные Челны Онлайн», видно, что в салоне разгорелся словесный конфликт между группой мужчин. После этого они выбежали из салона автобуса, на улице завязалась драка.

В ходе нее один из пассажиров упал, его избили ногами. В драке принимали участие не менее пяти человек.

Разобраться в обстоятельствах конфликта поручил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщается в Telegram-канале СК.

«В соцмедиа сообщается о массовой драке в общественном месте в Набережных Челнах. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан организовано проведение доследственной проверки по ст. 213 УК РФ», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в Калининграде мигранты избили ногами мужчину на автобусной остановке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий