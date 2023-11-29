Раскрыто оснащение внедорожника M-Hero для России

Компания «Моторинвест» рассказала об оснащении внедорожника M-Hero для российского рынка и объявила о начале приема заказов на него. Об этом сообщается в релизе «Моторинвеста», поступившем в «Газету.Ru».

«Полноприводный внедорожник M-Hero будет предлагаться с тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л. с. и пиковым крутящим моментом в 1050 Нм в тандеме с двигателем внутреннего сгорания, который выполняет роль генератора и служит для зарядки литиевой батареи», — отмечается в сообщении компании.

Автомобиль оснащен двухступенчатой трансмиссией с тремя блокировками дифференциалов, а также пневмоподвеской, позволяющей регулировать дорожный просвет в диапазоне 150 мм. Кроме того, машина снабжена подруливающей задней осью. Запас хода машины составляет до 750 км.

В отделке салона гибрида применен шпон редких пород дерева, сиденье водителя регулируется в 16 направлениях. На передней панели смонтированы три экрана — комбинация приборов, основной дисплей медиасистемы и дополнительный, который предназначен для пассажира. Цена автомобиля будет раскрыта позднее, продажи автомобиля стартуют до конца 2023 года.

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