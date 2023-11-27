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Под Саратовом освоили выпуск запчастей для Renault, Nissan и Mitsubishi

В Саратовской области начали производство запчастей для Renault, Nissan и Mitsubishi

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Renault

В Саратовской области началось производство запчастей для иномарок автокомпаний, которые ушли из России. Об этом сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона.

Предприятие АО «Резинотехника» в городе Балаково вышло на рынок производителей автозапчастей для иномарок, компания освоила выпуск сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan, Mitsubishi.

После введения санкций в течение года на предприятии началось опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий автопрома России — заводов «КамАЗ», Урал, Ярославского завода дизельной аппаратуры (ЯЗДА), Ярославского моторного завода (ЯМЗ) «Автодизель» и других производителей. Компания выпускает сальники двигателей внутреннего сгорания, а также узлы трансмиссии — редуктора, раздаточные коробки, ступичные узлы и топливную аппаратуру.

Ранее стало известно, что в России образовался дефицит сотрудников автосервисов.

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