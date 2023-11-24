Польские дальнобойщики на границе перекрыли поставку военных грузов Украине

Поставки военных грузов и других критически важных товаров на Украину заблокированы из-за протеста польских перевозчиков на границе двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УНИАН.

«Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования и другого критического импорта», — говорится в сообщении.

Польские автоперевозчики заблокировали пропускные пункты на украино-польской границе, добиваясь от Евросоюза введения обязательного разрешения на международные автоперевозки для украинских водителей грузовиков, отмененные после начала спецоперации России на Украине. Через границу проезжают лишь несколько автомобилей в час.

14 ноября представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Украина и Польша не смогли договориться на переговорах разблокировать находящиеся на границе КПП для украинских перевозчиков. Демченко уточнил, что были заблокированы КПП «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская». На тот момент проезда ожидали 2,3 тыс. грузовых автомобилей.

Ранее стало известно, что в Польше полиция помогала фурам с Украины объезжать заблокированные дороги.