Мошенники выманили у автосалона 4 автомобиля, представившись заказчиками из метро

Мошенники выманили у автодилера «Нижегородец» четыре китайских кроссовера на общую сумму 17 млн рублей, представившись корпоративными заказчиками из Московского метрополитена. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, неизвестная женщина позвонила в автосалон, представившись сотрудницей отдела закупок Московского метрополитена, и заказала четыре автомобиля — кроссоверы Haval F7 и F7x, а также Geely Monjaro и Exeed VX. Стороны договорились по электронной почте об оплате сделки в течение 10 дней после получения машин. В назначенный день в автосалон прибыли эвакуаторы для получения машин во главе с мужчиной, который предъявил генеральную доверенность от метрополитена.

После того, как представители автосалона приехали в офис Московского метро для получения денег, выяснилось, что автомобили никто не заказывал, а электронная почта, с которой злоумышленница общалась с автосалоном, метро не принадлежит. Пострадавший автосалон оценил ущерб в 17 млн рублей.

Ранее в Кемеровской области автоподборщик обманул заказчицу на 1,5 млн рублей.