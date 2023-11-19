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В Калининграде взорвался грузовик с пончиками

Фургон с пончиками загорелся и взорвался в Калининграде

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Телеграм-канал «Amber Mash»

В Калининграде около ДК «Машиностроитель» произошел взрыв в фургоне, приспособленном для торговли пончиками. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По его данным, пожар произошел из-за короткого замыкания. При этом в автомобиле взорвался 50-литровый газовый баллон, который водитель автомобиля вез родителям. Из-за взрыва во дворце культуры разбито несколько стекол. На видеозаписи инцидента видно, что пламя полностью охватило автомобиль. После этого раздался сильный взрыв и послышался звук сработавших автомобильных сигнализаций. В результате пожара и взрыва никто не пострадал.

До этого в Брянской области вылетевшая из грузовика монтировка пробила лобовое стекло встречной Volvo и застряла в передней панели напротив водителя, пройдя насквозь панель приборов.

Ранее на Алтае дерево пробило насквозь салон автобуса.

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