Стало известно, когда все Lada получат экологичные моторы

«АвтоВАЗ» возобновит производство всех моделей с двигателями экологического стандарта «Евро-5» в декабре 2023 года. Об этом рассказал глава автокомпании Максим Соколов, передает ТАСС.

По словам Соколова, также в декабре восстановится производство внедорожников Niva Travel и Legend с антиблокировочной системой тормозов (ABS).

«В течение декабря 2023 года «АвтоВАЗ» восстановит «Евро-5» на всех «Вестах». И обе «Нивы» в течение декабря будут «Евро-5», плюс получат ABS», — сказал он.

«АвтоВАЗ» начал возвращать автомобили с моторами «Евро-5» в модельный ряд в начале сентября, тогда с такими двигателями начался выпуск Lada Granta. В 2022 году из-за санкционных ограничений автопроизводитель был вынужден перейти на более низкий стандарт «Евро-2».

Ранее на «АвтоВАЗе» спрогнозировали падение продаж автомобилей Lada.