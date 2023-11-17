У дилеров закончились автомобили Lada Largus

У дилеров в России почти не осталось новых автомобилей Lada Largus из последней партии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на продавцов автомобилей.

Представители группы компаний «Прагматика» в Санкт-Петербурге рассказали, что на этой неделе клиенту был выдан последний автомобиль из партии новых Lada Largus. В остальных дилерских центрах, где представлена компания, такие машины уже закончились.

Отмечается, что на маркетплейсах еще остались Largus, которые сошли с конвейера в Тольятти в августе. Всего в продаже не больше 60 машин, при этом в Москве новых Largus у дилеров уже не осталось.

В середине августа на «АвтоВАЗе» объявили об окончании выпуска Lada Largus в Тольятти. Осенью начался перенос оборудования на завод в Ижевск, где в 2024 году Largus планируется запустить в производство. Перенос производства связан с планами нарастить выпуск автомобилей Vesta на основном предприятии в Тольятти.

Ранее стало известно о возможном сокращении производства автомобилей Lada.