«АвтоВАЗ» признал выпуск 15 тыс. некомплектных машин

Первый исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» по стратегии и техническому развитию Евгений Шмелев признал, что завод был вынужден выпускать большое количество некомплектных автомобилей, сообщает «Российская газета».

«Так или иначе, мы вынуждены производить в том числе и некомплектные автомобили, которые хранятся на площадках АвтоВАЗа и у дилеров. В пике это даже превышало 15 тысяч», — цитирует издание выступление Шмелева на конференции «Баркамп-2023».

По его словам, завод также допускал паузы в производстве из-за отсутствия комплектующих, без которых нет смысла собирать готовые автомобили из-за больших затрат времени на укомплектование в дальнейшем. Также «АвтоВАЗ» был вынужден на время сокращать объем выпуска машин в версиях, насыщенных опциями. Это также было вызвано проблемами с поставкой деталей.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» значительно сократил количество некомплектных машин на складе.