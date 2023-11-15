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Стало известно, почему «АвтоВАЗ» отказался от Lada Duster

«АвтоВАЗ» объяснил отказ от Lada Duster нехваткой компонентов для полного привода

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Renault

«АвтоВАЗ» отказался от выпуска популярных в России автомобилей Renault Duster под брендом Lada из-за недоступности компонентов. Об этом рассказал первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев, сообщает «Российская газета».

По словам Шмелева, большинство кроссоверов Renault Duster продавались в России в модификации с полным приводом, но подготовить такую же модификацию самостоятельно, наладив поставки компонентов, оказалось невозможно.

«Мы сразу поняли, что просто не сделаем «Дастер» в варианте с полным приводом — либо все заблокировано, либо вот под угрозой блокировки. Согласно статистике, более 90% продаж Duster в России с приходились на версию с полным приводом. Поэтому делать Duster без полного привода в виде просто легкого кроссовера, перетаскивая все оборудование и вкладываясь в дальнейшую замену компонентов, не имело никакого смысла», — объяснил Шмелев.

О том, что «АвтоВАЗ» может наладить выпуск Lada Duster, в мае прошлого года рассказывал Денис Пак, который тогда работал главой департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ. Позже глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов объяснял, что из-за его достаточно низкой локализации Duster и высокой доли компонентов, которые попадают в санкционные списки, возобновлять выпуск модели достаточно рискованно.

Ранее стало известно, на сколько «АвтоВАЗ» может повысить цены в 2024 году.

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