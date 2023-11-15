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Китайцы показали мощный гиперкар с разгоном до 100 км/час за две секунды

В Китае появился гиперкар HiPhi A с 1300-сильным двигателем

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HiPhi A

Китайский автопроизводитель HiPhi представил гиперкар A. Об этом сообщает carnewschina.com. Публичный дебют новинки пройдет на автосалоне в Гуанчжоу 17 ноября.

Автомобиль оснащается тремя электромоторами. Суммарная мощность всей системы — 1287 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 2 секунды, а максимальная скорость составляет 300 км/ч. Запас хода у новинки пока неизвестен. Привод только полный.

Гиперкар построен на базе другой модели — HiPhi Z. К созданию и настройке шасси машины приложили руку инженеры из компании Apollo Automobil, которая занимается производством спортивных машин. Отличительными чертами машины стали задние двери, открывающиеся против хода, а также большое антикрыло, разделенное на две части, и видеокамеры вместо зеркал заднего вида. Многие детали для HiPhi A выполнены на 3D-принтере.

Продажи HiPhi A в Китае начнутся в 2025 году. Позже автомобиль появится на других рынках. Стоимость автомобиля неизвестна.

Ранее сообщалось, что китайская компания Zeekr представила в Китае новый электромобиль 007.

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