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Названа средняя цена подержанного китайского автомобиля

«Дром»: за месяц цена китайского авто с пробегом в РФ выросла на 250 тыс. рублей

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Chery

Подержанные автомобили производства КНР в России за последний месяц подорожали в среднем на 10%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу автомобильного портала «Дром».

«В октябре средняя цена китайского бывшего в употреблении автомобиля увеличилась на 10% относительно сентября этого года. Вместе с ценами выросли и продажи подержанных машин из Китая. Средняя цена китайского автомобиля с пробегом в октябре составила 2,3 миллиона рублей, тогда как в сентябре показатель не превышал 2,05 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе.

С января по август текущего года в России было реализовано 283 тыс. автомобилей китайских марок. Всего за девять месяцев в РФ было продано 603,4 тыс. новых легковушек.

Если в январе текущего года продажи китайских машин в стране составляли 17,2 тыс. ед., то в августе они достигли отметки в 61,4 тыс. ед., превысив объем продаж остальных марок на российском авторынке (47,1 тыс. ед.). В модельном рейтинге самыми продаваемыми машинами из КНР стали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro.

Ранее стало известно, что угонщики могут взломать китайский автомобиль с помощью телефона.

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