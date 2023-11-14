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Кроссовер на платформе Lada Vesta не будет похож на нее

«АвтоВАЗ» предупредил, что кроссовер на базе Lada Vesta не будет похож на седан

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Алексей Даничев/РИА Новости

Разрабатываемый «АвтоВАЗом» кроссовер на платформе Lada Vesta получит оригинальный дизайн, не похожий на внешность уже выпускающейся модели. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на доклад первого вице-президента «АвтоВАЗа» Евгения Шмелева.

На конференции «Баркемп-2023» Шмелев сообщил, что компания ориентируется на разработку автомобилей на платформе Lada Vesta из-за того, что она имеет высокую степень локализации и контролируется «АвтоВАЗом». Также он рассказал, что кроссовер с условным названием Lada B-Cross, создаваемый на этой платформе, получит оригинальный дизайн.

«Это не означает, что это будет «Веста». Это автомобиль, который мы сейчас посмотрели — он вообще не напоминает «Весту», — приводит издание слова Шмелева.

Топ-менеджер отметил, что дизайн-концепция Lada B-Cross недавно одобрена президентом компании Максимом Соколовым.

Ранее стало известно, что в 2023 году «АвтоВАЗ» выпустит рекордное количество Lada Granta.

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