Кроссовер на платформе Lada Vesta не будет похож на нее

Разрабатываемый «АвтоВАЗом» кроссовер на платформе Lada Vesta получит оригинальный дизайн, не похожий на внешность уже выпускающейся модели. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на доклад первого вице-президента «АвтоВАЗа» Евгения Шмелева.

На конференции «Баркемп-2023» Шмелев сообщил, что компания ориентируется на разработку автомобилей на платформе Lada Vesta из-за того, что она имеет высокую степень локализации и контролируется «АвтоВАЗом». Также он рассказал, что кроссовер с условным названием Lada B-Cross, создаваемый на этой платформе, получит оригинальный дизайн.

«Это не означает, что это будет «Веста». Это автомобиль, который мы сейчас посмотрели — он вообще не напоминает «Весту», — приводит издание слова Шмелева.

Топ-менеджер отметил, что дизайн-концепция Lada B-Cross недавно одобрена президентом компании Максимом Соколовым.

Ранее стало известно, что в 2023 году «АвтоВАЗ» выпустит рекордное количество Lada Granta.