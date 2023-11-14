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Пассажиры пострадали в результате столкновения маршрутки и каршеринга в Москве

В Москве столкнулись маршрутка и каршеринг, пострадали три человека

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FotograFFF/Shutterstock

Три человека пострадали в результате ДТП на востоке Москвы, сообщил источник в ночь на 14 ноября. Инцидент произошел на Свободном проспекте, где столкнулись автомобиль каршеринга и маршрутка, пишет газета «Известия».

По данным свидетеля, пострадали два пассажира маршрутки и один человек из каршеринга. На кадрах с места происшествия видны поврежденные автомобили.

Спасателем пришлось переворачивать на колеса маршрутку, которая опрокинулась после столкновения.

Ранее водитель каршеринга протаранил машину ДПС и припаркованные автомобили. В ГУ МВД по Московской области уточнили, что каршеринговый Haval привлек внимание инспекторов из-за того, что у него была заклеена часть номерного знака. ДТП обошлось без пострадавших. Водитель, молодой человек 2004 года рождения, а также два пассажира доставлены в отдел полиции.

Другой водитель каршеринга атаковал собаководов в парке. Инцидент произошел в парковой зоне на улице Ольги Форш. На кадрах видно, что кроссовер Nissan Qashqai в раскраске каршеринга разворачивается и начинает движение в сторону автора видео, которому удалось увернуться от машины и скрыться за деревьями. Утверждается, что мужчина пытался украсть у петербуржцев собаку и скрыться на подъехавшем каршеринге, а когда этого сделать не удалось, водитель автомобиля попытался наехать на людей.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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