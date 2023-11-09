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На российский рынок выходят внедорожники M-Hero

Внедорожники M-Hero появятся в России в декабре 2023 года

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Моторинвест

Компания «Моторинвест» в декабре 2023 года выведет на российский рынок новый бренд внедорожников M-Hero, производимых китайским автоконцерном Dongfeng. Об этом сообщается в релизе «Моторинвеста», поступившем в «Газету.Ru».

«Новый рамный внедорожник премиум-класса M-Hero до конца 2023 года будет доступен к заказу лимитированной партией в 18 эксклюзивных официальных дилерских центрах Voyah», — отмечается в сообщении компании.

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Моторинвест

Автомобиль можно будет купить в 11 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск.

M-Hero выпускается в гибридной и электрической версиях. Суммарная мощность силовой установки гибридного внедорожника — 816 л.с., запас хода — 750 км. Он приводится в движение тремя электромоторами, а двигатель внутреннего сгорания работает как генератор. Электрический внедорожник снабжен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1088 л.с., с места до 100 км/ч он способен разогнаться за 4,2 с. Запас хода такой машины — до 450 км.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что УАЗ в 2024 году возобновит выпуск внедорожников «Патриот» с моторами «Евро-5».

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