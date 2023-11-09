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Названа главная причина рекордного подорожания кузовного ремонта в 2023 году

Fit Service: цены на кузовной ремонт в 2023 году выросли на 25%

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

В 2023 году стоимость кузовного ремонта автомобилей выросла в среднем на 20-25%. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

«Подорожали абсолютно все работы на кузовных автосервисах. Одна из основных причин — увеличение стоимости нормо-часа на станциях. Она выросла из-за необходимости повысить заработную плату сотрудникам. Зарплаты по сравнению с осенью 2022 года года выросли аналогично — на 20-25%. В стране высокая инфляция: дорожают продукты, бензин, квартплата, поэтому растут и зарплаты в автосервисах. К тому же сказывается острый кадровый голод», — заметила эксперт.

По словам Ярослава Кукарина, в 2023 году подорожали и малярные работы на 15-20%. Ключевая причина — нестабильный курс доллара и евро. Даже те крупные производители материалов для малярных работ, которые позиционируют себя как российские бренды, закупают сырье в Европе, отмечает он. Материалы для окраски автомобилей независимо от страны производства, выросли в цене. Если это зарубежный бренд, то помимо стоимости самого товара добавляется цена логистики, которая также зависит от курса, пояснил эксперт.

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