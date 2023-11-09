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Сервисы такси пожаловались на нехватку автомобилей

«Автостат»: cервисам такси не хватает новых дешевых иномарок

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Shutterstock

С уходом из России большинства иностранных автопроизводителей сервисы такси столкнулись с сокращением выбора моделей для обновления своих парков. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на представителей отрасли.

Как заявил руководитель пресс-службы сервиса «Максим» Павел Стенников, большинство автомобилей такси было закуплено еще до пандемии. При интенсивной эксплуатации они начинают выбывать через три года, а заменить их нечем, так как рынок новых бюджетных машин в России на деле перестал существовать. При этом поменять старые иномарки на китайские авто в таксопарках не могут из-за того, что такие машины дорого стоят и не окупаются.

В пресс-службе Яндекс Go ответили, что обновление парка для эконом-сегмента продвигается несколько медленнее, поскольку для его восполнения не хватает новых доступных седанов, в основном с автоматической коробкой передач. По данным компании, потребность отрасли в новинках сейчас покрывается примерно на 70%.

До этого стало известно, что в Челябинской области с 2024 года иностранным гражданам будет запрещено водить автомобили такси и автобусы.

Согласно документу, иностранным гражданам будет запрещено заниматься регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении. Кроме того, запрет распространяется «на деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем».

Ранее российские агрегаторы такси назвали четыре способа сэкономить на поездке.

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