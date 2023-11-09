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В России рекордно выросли продажи «АвтоВАЗа»

Совфед: продажи «АвтоВАЗ» выросли несмотря на экспансию китайских брендов

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LADA

Продажи автомобилей Lada на российском рынке выросли на 37,5%, несмотря на увеличение поставок китайских машин в РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

«Общая доля продаж автомобилей Lada на внутреннем рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросла до 37,5%, несмотря на экспансию китайских брендов», — заявил Кутепов.

По его словам, в июле 2023 года было продано 29 тыс. 378 новых автомобилей, в августе — 33 тыс. 325 штук, в сентябре дилеры реализовали 36 тыс. 231 Lada. Продажи в октябре стали рекордными за последние 10 лет и составили 40 тыс. 912 машин.

До этого «АвтоВАЗ» исключил самую доступную модификацию универсала Lada Granta из прайс-листов. Решение отказаться от модификации продиктовано отсутствием спроса, объяснили в компании. Цена универсала начиналась от 720 тыс. рублей.

Такая модификация универсала Granta не производилась с конца 2022 года. Как только последний автомобиль был продан, модель из прайс-листов убрали. При этом кросс-универсал (Granta Cross) по-прежнему выпускается и доступен для покупки.

Ранее сообщаось, что «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta Sport по цене от 1,2 млн рублей.

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