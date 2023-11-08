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В России рухнули продажи электромобилей Evolute

Продажи российских электромобилей Evolute упали на треть в октябре

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Evolute

Продажи электромобилей российского бренда Evolute в России по итогам октября снизились на 28,4% по отношению к сентябрю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В период с января по октябрь 2023 года на регистрационный учет поставлено 1546 единиц. По итогам октября было зарегистрировано 136 электромобилей бренда», — говорится в сообщении.

Компания Evolute выпускает под своим брендом китайские электромобили Dongfeng на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Автомобили производятся на предприятии с 2022 года.

До этого стало известно, что производство кроссоверов Evolute i-Jet на «Моторинвесте» стартует в ноябре. Автомобиль оснащается 80-киловаттной тяговой батареей, обеспечивающей запас хода до 483 км на одной зарядке. Мощность силовой установки электромобиля — 585 л.с. На станции быстрой зарядки автомобиль может пополнить запас энергии в батарее от 20% до 80% за 42 минуты. Стоимость кроссовера неизвестна.

Ранее сообщалось, что компания Chery представила обновленный электрокар Little Ant.

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