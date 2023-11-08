Госдума одобрила законопроект о снятии авто с учета в случае угона

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому собственник машины сможет снять ее с учета в случае похищения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Алексея Говырина.

«В России 65 млн автовладельцев. Законопроект призван упростить правила регистрации транспортных средств. Согласно документу, если машину украли, она официально в розыске, то по заявлению владельца транспорт можно снять с учета и на этом основании не платить, например, транспортный налог», — рассказал Алексей Говырин.

Кроме того, депутат заявил, что законопроект призван разрешить снимать с учета автомобиль сразу после продажи, а не через 10 дней, как сейчас. По словам депутата, это поможет избежать неправильного начисления штрафов за нарушение ПДД прежнему собственнику.

До этого стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортных средств. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что регистрация машины не накладывает на автовладельца обязанности эксплуатировать машину и она может длительное время не использоваться.

По закону об ОСАГО владельцы транспортного средства должны застраховать риск своей гражданской ответственности до совершения регистрационных действий по смене владельца автомобиля, но не позднее чем через десять дней с момента покупки автомобиля.

Ранее сообщалось, что правительство РФ не поддержало законопроект о введении штрафа в размере 100 тыс. рублей за управление автомобилем с прямоточным выпуском выхлопных газов.