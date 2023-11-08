Стало известно, за сколько можно купить автомобили Lada в автосалонах

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков нанес визит в один из московских дилерских центров отечественного бренда Lada и рассказал о ценах на автомобили.

Так, за лифтбек Granta теперь просят 980 тыс. рублей, а за Vesta — 1,62 млн рублей. Дешевле всего стоит классический внедорожник Niva Legend – 845 тыс. рублей. Внедорожник Lada Niva Travel обойдется в 1,21 млн рублей. Единственная машина без дополнительных аксессуаров — Legend Bronto — стоит 1,3 млн рублей.

Самым дорогим автомобилем оказалась версия Vesta Cross с мотором мощностью 106 л.с. – за седан в комплектации Life просят 1,76 млн рублей.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Niva Bronto — самую дорогую версию внедорожника Niva Legend. Обе комплектации автомобиля подорожали на 34 тыс. рублей, или 2,8-2,9%. Внедорожник оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» 3 ноября начал продажи автомобилей Lada Vesta Sportline.