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Автоэксперт рассказал о плюсах и минусах всесезонных шин

Автоэксперт Ракитин: всесезонные шины подойдут для регионов с мягким климатом

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Некоторые автомобилисты в России используют всесезонные покрышки из-за универсальности и экономии, однако такой вариант подходит не всем. Об этом сообщил автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в беседе с радио Sputnik.

«Всесезонные шины – это прекрасная история. Но только в странах и регионах с мягким климатом, где нет наледи и снежных заносов», — сказал эксперт, ответив, в РФ их можно спокойно использовать в Краснодарском крае и других южных регионах.

Он предупредил, что в более северных районах такие шины не очень подходят, так как из-за состава резины их нельзя достаточно уверенно использовать на льду, и они не всегда подходят в качестве летних.

Зимой такая резина хуже справляется из-за каши из воды и льда на дорогах, отметил Ракитин.

Плюсом универсальных покрышек он назвал экономичность, при этом подчеркнул, что они изнашиваются быстрее, чем обычные сезонные, потому что постоянно находятся в контакте с дорогой.

Использование всесезонных шин автоэксперт назвал компромиссом, добавив, что в большинстве регионов России сезонная смена колес является необходимостью.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.

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