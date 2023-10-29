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Путин поздравил водителей автомобилей и общественного транспорта

Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как указал российский лидер, в отечественном автотранспортном комплексе всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие свое дело. От работников этой сферы зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами, развитие и конкурентоспособность национальной экономики, промышленности, сельского хозяйства, а также качество жизни людей, заметил президент.

«Отмечу, сегодня перед вами стоят масштабные, востребованные задачи, направленные на коренную модернизацию отрасли, совершенствование ее инфраструктуры», — говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Президент напомнил, что в рамках нацпроектов и госпрограмм в России строятся дороги, обновляется общественный транспорт, внедряются экологические стандарты и цифровые технологии. Все это позволяет повысить качество и доступность транспортных услуг, увеличить объем пассажирских и грузовых перевозок, добавил он.

Ранее стало известно, что разметку для дорог в России сделают из стеклобоя.

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