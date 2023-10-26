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Renault представила концептуальный пикап Niagara

Концепт Renault Niagara показал, как будут выглядеть Renault после 2027 года

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Renault

Компания Renault представила концептуальный пикап Niagara, который дает представление о дизайне автомобилей Renault, ориентированных на рынки за пределами Европы.

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Renault

«Niagara Concept покрыт камуфляжем, вдохновленным линиями и узорами логотипа бренда. Цвета подчеркивают множество граней автомобиля: зеленые точки обозначают приключения, желтые — спортивность автомобиля, светло-серый — технологичность, а черный фон — мощь», — отмечается в сообщении компании.

В рамках программы развития марка Renault выпустит к 2027 году восемь новых моделей, которые будут продаваться во всем мире. В их разработку инвестируется 3 млрд евро. Пять из этих машин выступят в сегментах C и D. Основными рынками за пределами Европы для Renault станут Латинская Америка, Северная Африка, Турция и Индия.

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