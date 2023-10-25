Пенсионер отбил телефон у мужчины, ограбившего ребенка

В подмосковном Щелково пожилой мужчина, ремонтировавший во дворе автомобиль «Ока», задержал грабителя, который вырвал телефон у ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На видеозаписи видно, что грабитель отобрал у школьника телефон и пытался убежать. Пожилой автомобилист в это время находился перед открытым капотом своей машины. Автомобилист заинтересовался происходящим и пришел на помощь пострадавшему. Он ударил убегающего вора ногой, повалил его на землю и схватил. К месту происшествия подбежали школьник и прохожая, которая вырвала похищенный телефон из рук грабителя и вернула его мальчику. Он продолжил свой путь.

Злоумышленник был задержан, с ним работают сотрудники Следственного комитета, уточняет Telegram-канал Mash. Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж.

До этого в Миассе водитель избил мальчика, перебегавшего дорогу.

Ранее в Архангельской области гаишники забыли в машине шестилетнего сына задержанного водителя.