Nissan представил концепт Hyper Force

На выставке Japan Mobility Show в Токио Nissan представил концептуальный суперкар Hyper Force.

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Автомобиль снабжен электрической трансмиссией с твердотельными батареями. Он способен развить мощность в 1 тыс. кВт (1360 л.с.). В дизайне экстерьера Hyper Force прослеживается родство с бензиновым суперкаром GT-R — у электрического концепта схожий силуэт и конфигурация задних фонарей. Двухуровневая аэродинамическая конструкция под передним капотом обеспечивает создание прижимной силы и высокую эффективность охлаждения.

Hyper Force позиционируется как автомобиль, предназначенный для использования на гоночном треке. Он получил гоночный угловатый руль и стеклоочиститель, установленный в середине ветрового стекла. Автомобиль снабжен полным приводом, для него предусмотрено два режима движения — R и GT.

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