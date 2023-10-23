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В сети появились фото обновленного Kia Carnival

Обновленный Kia Carnival замечен в Южной Корее во время съемок рекламы

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motorsjason/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рестайлинговую версию минивэна Kia Carnival сфотографировали во время съемок рекламного ролика в Южной Корее, сообщает Motor1.

В ходе рестайлинга автомобиль получил решетку радиатора новой формы с более широкой нижней частью и измененным рисунком в форме многогранников. Также на Carnival появились новые фары Т-образной формы, похожие на те, что применяются на самых современных электромобилях Kia. Кроме того, у автомобиля изменилась форма бамперов.

Эмблема на двери багажника у рестайлинговой версии переместилась ниже, изменилась форма задних фонарей. Они соединены светодиодной полосой.

Ожидается, что обновленный Carnival получит два 12-дюймовых дисплея в интерьере, функцию распознавания отпечатков пальцев и кресла с массажем — аналогичные тем, которые устанавливаются на электрический внедорожник EV9.

Ранее Toyota показала внедорожник со штурвалом и без педалей.

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