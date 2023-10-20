Трое мужчин подрались из-за припаркованной на газоне Toyota Camry

В Киришском районе Ленинградской области двое мужчин избили третьего после ссоры в домовом чате, где обсуждали припаркованную на газоне Toyota Camry. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, один из жильцов дома заметил припаркованный на траве автомобиль и отправил его фотографию в чат дома. Соседи раскритиковали автовладельца за его поведение и он отправился выяснять отношения со своими обидчиками лично. При этом произошла потасовка, в которой участвовали трое мужчин. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что двое мужчин набросились на третьего и начали бить его кулаками, а затем повалили на землю. Один из них несколько раз ударил лежащего ногой.

Прервать драку смогли только вызванные на место сотрудники полиции. Всех троих участников доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью человека. Также участники избиения привлечены к административной ответственности за хулиганство.

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