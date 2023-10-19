Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат призвал закупить для чиновников хетчбэки «Москвич»

В Госдуме предложили закупить для чиновников автомобили «Москвич 6»

close
100%
Правительство Москвы

Для чиновников надо приобретать, в том числе, автомобили «Москвич 6». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева.

«Я буду лично говорить о том, что надо приобретать какую-то партию «Москвичей», именно хетчбэков марки М6, может быть, в дальнейшем это будет электрический двигатель, может быть 174 лошадиных сил, но его эксплуатировать надо начинать, и начинать надо чиновникам и правительству Москвы — показать пример. Мы к этому готовы», — сказал Москвичев.

Автомобили «Москвич 6» уже стали поступать к дилерам. Продажи новинки стартуют до конца месяца. Базовая версия стоит минимум 2,63 млн рублей без учета скидки за сдачу старого автомобиля в «трейд-ин». В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные диски, руль с кожаной обивкой, парктроник, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, светодиодные фары. Каждая фара состоит из 142 светодиодов и 5 линз.

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» может перейти на выпуск электромобилей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий