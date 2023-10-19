Депутат призвал закупить для чиновников хетчбэки «Москвич»

Для чиновников надо приобретать, в том числе, автомобили «Москвич 6». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева.

«Я буду лично говорить о том, что надо приобретать какую-то партию «Москвичей», именно хетчбэков марки М6, может быть, в дальнейшем это будет электрический двигатель, может быть 174 лошадиных сил, но его эксплуатировать надо начинать, и начинать надо чиновникам и правительству Москвы — показать пример. Мы к этому готовы», — сказал Москвичев.

Автомобили «Москвич 6» уже стали поступать к дилерам. Продажи новинки стартуют до конца месяца. Базовая версия стоит минимум 2,63 млн рублей без учета скидки за сдачу старого автомобиля в «трейд-ин». В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные диски, руль с кожаной обивкой, парктроник, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, светодиодные фары. Каждая фара состоит из 142 светодиодов и 5 линз.

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» может перейти на выпуск электромобилей.