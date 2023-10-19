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Мужчина обстрелял из ружья такси со своей знакомой в салоне

Житель Саратовской области выстрелил в такси, на котором уезжала его подруга

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Shutterstock

В Саратовской области возбуждено уголовное дело против местного жителя, который обстрелял автомобиль такси после ссоры с подругой. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Вечером 15 октября после словесного конфликта со своей знакомой, житель Энгельсского района, вооружившись предположительно двуствольным ружьем, осуществил несколько выстрелов по автомашине такси, на которой уехала женщина», — отмечается в сообщении полиции.

Полиция задержала 66-летнего подозреваемого, который ранее был судим. У него изъято двухствольное охотничье ружье и патроны, которые достались мужчине от умершего отца. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия.

До этого в Барнауле пьяные мужчины избили и искусали водителя автомобиля скорой помощи.

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