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Россияне стали больше покупать электромобилей с пробегом

В сентябре продажи подержанных электромобилей в России выросли в 1,5 раза

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В сентябре 2023 года россияне приобрели 1159 подержанных электромобилей, что на 51% больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего подержанных электромобилей в сентябре было куплено в Москве: 149 таких машин. Второе место занимает Иркутская область с результатом 111 подержанных электрокаров. На третьем месте оказался Краснодарский край (93 ед.), на четвертом – Московская область (70 ед.). Санкт-Петербург в рейтинге занял пятую строчку: его результат в сентябре – 63 единицы.

Всего по итогам 9 месяцев 2023 года на российском рынке было продано 8 тыс. 078 подержанных электрокаров. Это на 23% больше, чем за 9 месяцев 2022 года.

До этого стало известно, что калининградский завод «Автотор» запустит серийное производство собственного каркасно-панельного электромобиля «Амбер» в IV квартале 2024 года.

Ранее мэр Москвы Собянин заявил о необходимости перехода на электромобили.

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