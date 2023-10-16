Женщина с битой напала на водителя в Томске

В Томске женщина-водитель напала с битой на другого автомобилиста в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск», который опубликовал запись происшествия с видеорегистратора.

Инцидент произошел на выезде с микрорайона Академгородок. На кадрах видно, как девушка выходит из своего автомобиля Kia с битой в руках и подходит к красной Mazda, которая стоит позади. Водитель Mazda попытался объехать Kia, в этот момент девушка начала бить по лобовому стеклу чужого автомобиля, после чего открыла дверь и попыталась ударить водителя, но тот резко увеличил скорость и уехал. Нападавшая вернулась к себе в машину.

Причины конфликта на дороге не уточняются. В местном УМВД о происшествии на выезде из Академгородка не сообщали.

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