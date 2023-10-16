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Omoda перенесла старт продаж новинки в России

Компания Omoda представит в России три модели в 2024 году

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Omoda

В 2024 году компания Omoda готовится представить на российском рынке три новинки. Об этом сообщили в пресс-службе китайской марки, передает «Российская газета».

В первом квартале будущего года в России начнутся продажи электрического кроссовера Omoda E5, дебют которого планировался до конца 2023 года. В октябре модель была представлена на Женевском автосалоне в Катаре. Кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. (350 Нм), запас хода составляет 550 км, а разгон до «сотни» занимает 7,5 секунды.

Другими новинками станут рестайлинговый кроссовер C5, а также модель C7, информации о которой пока нет.

Сейчас в линейку Omoda в РФ входят кроссовер C5 (от 2,7 млн рублей), который предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седаны S5 (от 2,3 млн рублей) и S5 GT (от 2,8 млн рублей). Omoda появилась на рынке России в октябре 2022 года, за первый год было реализовано более 30 тыс. машин.

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